винтовые лестницы со стеклянным ограждением
Производство винтовых лестниц со стеклянным ограждением
Работаем по всей России
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Здравствуйте, меня зовут Артем Тутаринов

Я основатель компании «Без скрипа», занимающейся проектированием изготовлением и монтажом интерьерных лестниц. 

В копилке наших знаний и опыта много различных видов лестниц. Свой путь мы начали с 2009 года и на 2023 год за нами числится более 650 смонтированных лестниц.

Мы не изготавливаем полностью деревянные лестницы и не работаем с мягкими породами древесины. 

Только акриловые не желтеющие лаки для паркета и лестниц с максимальной износостойкостью в линейке итальянской компании RENNER. 

Мы любим делать то, что еще не делали и чем сложнее задача - тем интереснее. Воздушная спираль - это то, что Вы видите на этих фото. Новый дизайн винтовой лестницы нашей компании с изогнутыми стеклянными ограждениями. 

Фотогалерея

Винтовая лестница со стеклянными ограждениями

Лестница на сварном металлокаркасе

Каркас монтируется на стадии черновой отделки. Он представляет из себя трубу соответствующих диаметра и толщины стенки, позволяющей выдерживать нагрузку. При монтаже каркаса труба заполняется специальным составом, исключающим ее деформацию после сварочных работ по монтажу к ней ступеней лестницы.

Металлические ступени вырезаны лазером из листа 8мм толщиной на ЧПУ станке, с заранее заготовленными отверстиями для деревянных ступеней. Отделка металлокаркаса лестницы осуществлялась автомобильными двухкомпонентными акриловыми лакокрасочными материалами. Деревянные ступени из цельноламельного выбеленного дуба, окрашивались в тон напольного покрытия.

Молированное (изогнутое) стекло толщиной 8мм с заранее выверенными по проекту отверстиями закаливалось в печи. После молирования геометрия стекла слегка изменяется, поэтому этот аспект очень важен при создании ограждений из гнутого стекла. Монтажники должны обладать соответствующим опытом и координировать все действия с проектировщиком для исключения ошибок.

Спиральный поручень, идущий сбоку ограждений, не только связывает стекла между собой, но и служит опорой для рук, оставляя стекла чистыми. Именно в этом проекте он расположен на высоте 60см от ступени, т.к. лестница ведет в игровую для детей.

Лестница занимает площадь в 1,9х1,9 метра, таковы минимальные размеры проема для лестницы с изогнутыми ограждениями из стекла. Меньший размер, а именно радиус гибки стекла будет уменьшать плавность линий в стыках между стеклянными секциями ограждений. Чем больше проем, тем комфортнее и красивее лестница.

Такие минимальные размеры лестницы позволяют монтировать их не только в домах, но и квартирах, освобождая столь ценные квадратные метры, а прозрачные стеклянные изогнутые ограждения подчеркивают воздушность всей лестницы…. И статус клиента!


Стоимость данной лестницы в 2022году составила 940.000р.

Взгляните на видео обзор стеклянной винтовой лестницы!

Каркас из готовых модулей
Для самостоятельной сборки
Без сварочных работ

Каркас монтируется после завершения отделочных работ, совместно с остальными элементами лестницы.

Винтовые лестницы со стеклом для самостоятельной сборки


Последовательно снизу вверх на каленый крепеж (Класс прочности 12), как показано на схеме. Весь комплект лестницы изготавливается заранее согласно замеров именно Вашего объекта и доставляется на объект монтажа в упакованном виде в любую точку страны, а также за ее пределами. 

Ступени могут быть затонированы, покрыты лаком или маслом. Либо могут быть переданы Вам для самостоятельной отделки. Ступени могут быть изготовлены как из массива срощенного дуба, так и шпонированные дубом либо шпоном экзотических пород древесины. А также могут быть изготовлены из слэбов залитых акриловой смолой.

Ниже представлены варианты изготовления

Предлагаем ознакомится с еще одной элитной полувинтовой изогнутой лестницей.

Немного о процессе ее создания в этом видео:

В итоге мы получили такую красоту

Взгляните на видео обзор полувинтовой изогнутой лестницы!

Не всегда каркас лестницы изготавливаем мы, иногда у клиента он уже бывает готов до встречи с нами.
Часто это бетонная лестница. В этом случае процесс происходит так:

Связаться с нами

Мы работаем по всей России в сфере создания лестниц с гнутыми стеклянными ограждениями.

Вы легко можете связаться ЛИЧНО СО МНОЙ, минуя операторов, которым очень важен Ваш звонок)

Нажмите на значок WhatsApp, если Вы просматриваете наш сайт с мобильного или имеете desktop версию WhatsApp, и получите ответы на свои вопросы касаемо нашего с Вами будущего сотрудничества по созданию лестницы Вашей мечты!

 





Узнайте больше о нас!

ВНИМАНИЕ!
Ищем дилеров!

Мы проектируем, изготавливаем, доставляем. Вы монтируете. Можем изготовить как целиком лестницу, так и только ограждение, например.

 





ВСЁ ПРОСТО!
Есть минимальная комплектация по стоимости за условную единицу подсчета - ступень.

Она включает в себя: несущий каркас из готовых модулей, стеклянные ограждения, всю крепежную фурнитуру, а также неокрашенную ступеней из срощенного дуба. Стоимость данной условной единицы для удобства подсчета 35000р за ступень.

Лестница, как правило на три +/- метра высотой (этаж) состоит из минимально 15 ступеней. Т. е. такой комплект для самостоятельной отделки (лакировки или покрытия маслом) и сборки будет стоить 525.000р.

Цена для дилеров на 30% ниже. т е. 24500р ступень. Чтобы стать дилером нужно приобрести выставочный образец из 6-ти ступеней с дополнительной 10% скидкой за 147.000р. *(дополнительная скидка в 10% распространяется только на выставочный образец).

Как мы работаем?

ЗАМЕР
СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ
ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА И 3D ЭСКИЗ ЛЕСТНИЦЫ
ВНЕСЕНИЕ АВАНСА 50 %
ПРОИЗВОДСТВО + МОНТАЖ - 60 ДНЕЙ
ПРИЁМКА РАБОТ И РАСЧЕТ
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+7 (988) 238-38-58
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