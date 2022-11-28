Каркас монтируется на стадии черновой отделки. Он представляет из себя трубу соответствующих диаметра и толщины стенки, позволяющей выдерживать нагрузку. При монтаже каркаса труба заполняется специальным составом, исключающим ее деформацию после сварочных работ по монтажу к ней ступеней лестницы.





Металлические ступени вырезаны лазером из листа 8мм толщиной на ЧПУ станке, с заранее заготовленными отверстиями для деревянных ступеней. Отделка металлокаркаса лестницы осуществлялась автомобильными двухкомпонентными акриловыми лакокрасочными материалами. Деревянные ступени из цельноламельного выбеленного дуба, окрашивались в тон напольного покрытия.





Молированное (изогнутое) стекло толщиной 8мм с заранее выверенными по проекту отверстиями закаливалось в печи. После молирования геометрия стекла слегка изменяется, поэтому этот аспект очень важен при создании ограждений из гнутого стекла. Монтажники должны обладать соответствующим опытом и координировать все действия с проектировщиком для исключения ошибок.





Спиральный поручень, идущий сбоку ограждений, не только связывает стекла между собой, но и служит опорой для рук, оставляя стекла чистыми. Именно в этом проекте он расположен на высоте 60см от ступени, т.к. лестница ведет в игровую для детей.

Лестница занимает площадь в 1,9х1,9 метра, таковы минимальные размеры проема для лестницы с изогнутыми ограждениями из стекла. Меньший размер, а именно радиус гибки стекла будет уменьшать плавность линий в стыках между стеклянными секциями ограждений. Чем больше проем, тем комфортнее и красивее лестница.





Такие минимальные размеры лестницы позволяют монтировать их не только в домах, но и квартирах, освобождая столь ценные квадратные метры, а прозрачные стеклянные изогнутые ограждения подчеркивают воздушность всей лестницы…. И статус клиента!





Стоимость данной лестницы в 2022году составила 940.000р.

